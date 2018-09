Tim-Open Fiber prove d'intesa, Genish e Conti a Palazzo Chigi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Gestire in autonomia lo spin off della rete e nessuno strappo sulla vendita di Sparkle. Erano cinque anni che i vertici di Tim non entravano a Palazzo Chigi accolti con tutti gli onori. Infatti ieri il premier Giuseppe Conte ha ricevuto il presidente e l'amministratore delegato Fulvio Conti e Amos Genish. Un incontro programmato da tempo, apprezzato dal mercato, che ha premiato (+4 per cento) il titolo dell'ex monopolista. Dalla presidenza del Consiglio hanno fatto sapere che «è stata l'occasione delle presentazioni ufficiali»,...