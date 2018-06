Tim, ok Agcom a separare la rete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONEROMA Il piano di separazione della rete Tim strappa il primo via libera dell'Agcom. Ma è ancora lunga la strada per un progetto che può valere fino a 15 miliardi. Molto dipenderà dal nuovo governo, dopo che il progetto fu discusso dai vertici e dagli azionisti del gruppo tlc con il precedente esecutivo. Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni «rinviando ogni valutazione relativa alla idoneità della proposta di migliorare le condizioni di concorrenza, sottoporrà a consultazione pubblica nazionale uno...