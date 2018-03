Tim, il ribaltone Elliott salva Genish

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA LETTERAROMA Elliott ufficializza la sua prima mossa e, con un'integrazione all'ordine del giorno dell'assemblea di Tim del 24 aprile, chiede la revoca di 6 componenti del cda e la nomina di altrettanti membri di propria fiducia.Tra coloro di cui si chiede l'esclusione non c'è l'attuale ad Amos Genish: il motivo va ricercato nel fatto che il manager, nominato a luglio 2017, non è stato ancora ratificato da un'assemblea e, pertanto, tecnicamente non può richiedersi la revoca. Gli avvocati stanno valutando il caso e probabilmente, dopo la...