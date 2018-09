Tim, Genish a sorpresa tratta Nextel Brasil

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEROMA Amos Genish gioca una carta a sorpresa per rompere lo stallo e le tensioni dentro Tim, aprendo una trattativa per rafforzare il gruppo in Brasile. Un negoziato è in corso per acquisire Nextel Brasil, un fornitore di servizi di comunicazione wireless completamente integrati di proprietà di Nii holding, gruppo con sede in Virginia che potrebbe essere integrato con Tim Brasil. Genish dovrebbe portare l'operazione, come informativa, al consiglio di lunedì 24, il cui ordine del giorno diventa ancora più corposo visto che dovrà...