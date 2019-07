Tim e Vodafone insieme per il 5G Nasce un nuovo colosso delle torri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEROMA Tim e Vodafone si alleano per condividere la rete mobile in Italia. Le due società hanno firmato un accordo per costruire insieme l'infrastruttura 5G, la rete internet superveloce. L'obiettivo è uno sviluppo più efficiente e rapido e a un costo più basso della nuova tecnologia. L'intesa prevede anche che tutte le 22 mila torri di trasmissione dei due gruppi verranno riunite sotto Inwit, la società controllata al 60% da Tim a cui fanno già capo le apparecchiature della compagnia italiana.«Questo accordo consente di...