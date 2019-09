Tim, Conti lascia la presidenza il cda dà le funzioni a Valensise

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE NOMINEROMA Fulvio Conti si è dimesso dalla presidenza di Tim, come aveva annunciato due settimane fa. Ma al contrario dello scenario che si paventava, il manager lascia il posto con effetto immediato e non resterà fino alla nomina del futuro presidente. La decisione è stata approvata all'unanimità e conclusa con un applauso di apprezzamento a Conti. Nelle ultime ore, i contatti fra i consiglieri avevano suggerito di applicare lo statuto. Come emerso dal giro di tavolo tra i consiglieri dal quale è prevalsa la soluzione più ordinata....