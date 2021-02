RIASSETTI

ROMA Cassa depositi e prestiti si schiera con la lista del cda di Tim dove il cacciatore di teste Egon Zehnder, d'intesa con Salvatore Rossi, ha inserito il suo presidente Giovanni Gorno Tempini. Ma il board ieri sera, è rimasto aperto sul dossier Aspi, per attendere che anche Blackstone e Macquarie, deliberino l'offerta da presentare ad Atlantia per l'88% di Autostrade. La presenza di Gorno Tempini in Tim è una delle novità emersa dall'informativa tenuta ieri da Fabrizio Palermo al cda che all'ordine del giorno aveva anche la rinuncia al diritto di prelazione sul 40-50% di Open Fiber sulla quale Enel ha ricevuto un'offerta da Macquarie.

IL RITORNO DELL'INVESTIMENTO

Oggi il board di Tim delibererà la lista per il rinnovo del consiglio all'assemblea del 31 marzo che verrà pubblicata in serata. Ieri Massimo Ferrari e Lucia Morselli si sono dimessi con efficacia immediata dopo che avevano dato l'indisponibilità alla riconferma. E in uscita sono anche Paola Giannotti De Ponti, Maria Elena Cappello, Alfredo Altavilla. Nella nuova squadra Vivendi ne dovrebbe avere cinque: Arnaud de Poyfointaine, Franck Cadoret, Michele Valensise, Giuseppina Capaldo, Marella Moretti. Oltre Gorno Tempini, che in Cdp rappresenta le fondazioni, dovrebbe entrare Ilaria Romagnoli, capo del wealth management di Rothschild. Il consiglio di Cdp esprimerà la sua posizione da tenere in assemblea Tim in occasione della prossima riunione ordinaria di giovedì 25: è evidente comunque che appoggerà i nomi depositati dal board dell'ex incumbent visto la presenza del suo presidente.

Invece va di nuovo ai tempi supplementari la partita su Aspi. I due fondi alleati Blackstone e Macquarie, che prenderanno il 60% della BidCo (30% a testa) di cui Cdp avrà il 40%, assumeranno una delibera entro oggi. E per questo, si diceva, il cda di Cassa è rimasto aperto fino a stasera in modo da poter allineare le decisioni fra tutti i componenti del consorzio. Ma dai contatti con Atlantia che non gradisce pagamenti a rate, la struttura dell'operazione è stata riarticolata. Il prezzo dovrebbe attestarsi sulla parte alta della forchetta (8,5-9,5 miliardi), peraltro due volte respinta dal cda di Atlantia: tutto il prezzo verrà pagato cash ma i fondi stipuleranno un bridge to equity su una tranche del 25% (1,4 miliardi la loro quota parte riferita al 60% della Bidco) con un pool di grandi banche di cui dovrebbero far parte Unicredit e Citi che sono anche advisor della cordata. I fondi hanno scelto questa modalità per assicurarsi un Irr (ritorno dell'investimento) dell'8% circa.

Un paio di aspetti però, meritano una riflessione. Il primo. Ieri Jonathan Amouyal, partner del fondo Tci (10% di Atlantia), prendendo spunto dalla «valutazione implicita nell'Offerta pubblica per le minoranza di Astm», ha ribadito che essa «rafforza la nostra stima di 11-12 miliardi per l'88% di Autostrade per l'Italia». Questa posizione mette in difficoltà la risposta che il cda di Atlantia di venerdì 26 dovrà dare rispetto all'offerta. A parte comunque la sua posizione che sarà probabilmente di riserva, la proposta sarà portata al vaglio dell'assemblea. Secondo aspetto non meno importante. Il cda di Atlantia ha preteso l'offerta entro domani, purchè sia «vincolante e non condizionata a finanziamento e/o sindacazioni». Bisognerà valutare come il consorzio presenterà la sua offerta rispetto alla tranche del bridge-to-equity.

