Tim, blitz di Cdp che acquista fino al 2%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CONTROMOSSAROMA Svolta nella vicenda Tim che dopo Vivendi prova ad uscire dall'angolo in cui è stata costretta dall'attacco di Elliott e dall'accordo fra Mediaset e Sky. In queste ore gli avvocati Filippo Modulo (studio Chiomenti) e Giuseppe Scassellati (Cleary Gottlieb) stanno lavorando a un possibile ricorso d'urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile contro la decisione del collegio sindacale di Tim che ha imposto l'integrazione dell'ordine del giorno relativo all'assemblea del 24 aprile con la nomina dei sei consiglieri...