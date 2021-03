NOMINE

ROMA Assogestioni ha depositato le liste di minoranza per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Tim. La lista presentata per il consiglio di amministrazione è composta da Maurizio Carli, Paola Sapienza, Federico Ferro-Luzzi, Paola Camagni, Paolo Boccardelli. La lista presentata per il collegio sindacale è composta, per i sindaci effettivi, da Francesco Fallacara, Anna Doro, Francesco Vella. Quella per i sindaci supplenti da Paolo Prandi e Laura Fiordelisi. I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di circa l'1,2% delle azioni ordinarie della società. L'assemblea dell'ex incumbent è fissata il 31 marzo e i soci eleggeranno anche la lista di maggioranza presentata dal cda uscente. Salvatore Rossi verrà confermato alla presidenza, Luigi Gubitosi quale amministratore delegato.

FILANGIERI A FIBERCOP

Intanto il consiglio di amministrazione di FiberCop, annuncia una nota, si è riunito sotto la presidenza di Massimo Sarmi e ha nominato Carlo Filangieri come amministratore delegato della società. Filangieri, laureato in ingegneria elettronica, ha una lunga esperienza professionale nel gruppo Tim dove negli anni ha ricoperto diversi incarichi in Italia e in Brasile. FiberCop offrirà servizi d'accesso passivi della rete secondaria con l'obiettivo di realizzare la copertura in fibra ottica delle aree nere e grigie del Paese, accelerando la disponibilità dei servizi in banda ultra larga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA