Tim, al via maxi piano di educazione digitale

L'INIZIATIVAROMA Mandare una Pec, cambiare medico di base con lo Spid, pagare un certificato con il sistema pagoPA. Tutte operazioni che per qualcuno sono ormai acquisite, ma che per tanti italiani restano inaccessibili soprattutto per la distanza dal mondo digitale che non accenna a ridursi. Per questo Tim ha annunciato un mega-progetto di educazione digitale che partirà alla fine di ottobre e che coprirà tutte e 107 le province italiane, incassando subito il commento positivo della neo ministra dell'Innovazione, Paola Pisano.L'obiettivo di...