Tim, Agcom avanti sulla separazione e sulla rete in rame tariffe in aumento

IL PIANOROMA L'Agcom, l'Autorità di garanzia per le Comunicazioni, è pronta a rivedere i prezzi di accesso alla rete Telecom. Si tratta di un dossier parallelo a quello dello scorporo. Fino ad oggi i due provvedimenti sono stati considerati come una sorta di pacchetto unico, all'interno del quale è contenuta anche la proposta di separazione della rete presentata, ormai da un anno, dal vecchio amministratore delegato del gruppo telefonico, Amos Genish all'Agcom. Un progetto non ritirato e neppure rivisto dai nuovi vertici di Tim. Così nel...