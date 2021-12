IL CASO

MILANO Luigi Gubitosi ha lasciato ieri il cda di Tim dopo la decisione del board del 26 novembre di «revocare i poteri di ad, revocare i poteri e la carica di dg, interrompere il rapporto di lavoro in essere», come si legge in quel verbale. Il posto di Gubitosi resta vacante anche se prima di Natale dovrebbe tenersi un altro cda per la cooptazione del ceo del Brasile e dg Tim Pietro Labriola a cui verranno date le deleghe di Ad. A Gubitosi sarebbe stata riconosciuta una buonuscita di 6-7 milioni e una manleva rispetto alle responsabilità di gestione. Quanto alla proposta non vincolante di Kkr di lanciare un'Opa condizionata, al prezzo di 0,505 euro, il board ha deciso di prendere tempo in attesa delle interlocuzioni in corso per chiarire alcuni punti della proposta come le modalità dei debiti e scorporo della rete.

Nella lettera, in cui il manager napoletano aveva messo a disposizione la sua poltrona, egli aveva manifestato l'intenzione di restare nel consiglio per sostenere l'offerta di Kkr ma il board, facendolo uscire, non vuole condizionamenti. Ieri sera, le indiscrezioni sull'uscita di Gubitosi hanno riportato il titolo in territorio positivo facendolo chiudere a 0,43 euro (+ 0,16%). La gestione Gubitosi ha fruttato tre profit warning in sei mesi e l'ebitda organico è sceso dell'11%, a fronte del - 5% di Marco Patuano e del + 5% di Flavio Cattaneo. Quanto all'enterprise value, esso si è ridotto di 5 miliardi negli ultimi quattro anni.

LE IMPLICAZIONI

Ora Tim prova ad affrontare la transizione degli assetti societari dove Vivendi (23,9%) non molla la presa e ha rivisto la sua ostilità sullo scorporo della rete per saldare un'alleanza con Cdp e accreditarsi nel rilancio della ServiceCo, la società commerciale residua post separazione dell'infrastruttura. Con l'ausilio di Lion Tree e Goldman Sachs, Tim deve definire la strategia di lungo periodo nella quale si inserisce la proposta di Kkr che nei giorni scorsi, ha fatto sapere di non avere fretta, «di non aver fissato un termine per iniziare la due diligence e resta in attesa delle determinazioni del cda». In questo contesto la decisione di prendere tempo prima di aprire formalmente al fondo Usa nasce dalla necessità di completare le interlocuzioni in corso fra gli advisor di Tim e quelli di Kkr su due punti chiave correlati fra loro: debito e scorporo della rete che non sarebbero stati chiariti nella manifestazione di interesse. L'ex monopolista avrebbe chiesto ragguagli sulle modalità dello sdoppiamento fra ServiceCo e NetCo, che è la società della rete. Su 43 mila dipendenti del gruppo, secondo alcune stime, in ServiceCo potrebbero restarne 12 mila con 9 miliardi di debiti lordi mentre 31 mila dipendenti passerebbero nella società della rete dove confluirebbero anche Sparkle, i top client e Telsy, società di cybersicurezza e 25 miliardi di passività.

Si tratta comunque ancora di proiezioni teoriche che costituiscono un riferimento rispetto alle controdeduzioni di Kkr. La ripartizione di dipendenti e debiti è funzionale a definire la redditività delle due entità societarie dove, va ricordato, la società della rete sarà gestita da Cdp, azionista con il 9,8% di Tim e con il 60% di Open Fiber. Il dialogo fra Tim e Kkr dilaterà i tempi al 2022 per una decisione sull'opa.

r. dim.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA