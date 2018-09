Tim, a Genish la fiducia di Vivendi «Su di lui rumor anonimi e orribili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RIASSETTIMILANO Dopo un crescendo di voci sull'uscita di Amos Genish, Vivendi ha deciso ieri di prendere carta e penna per ribadire il proprio sostegno all'amministratore delegato di Tim, deprecando «i rumor anonimi e orribili» diffusi su di lui da «persone con interessi personali». «Abbiamo sempre supportato il ceo di Tim, continuiamo a supportarlo, non è cambiato niente. Riteniamo che questi rumor siano molto insidiosi, che ci siano persone che stanno cercando di fare danni e non stanno agendo nell'interesse di Tim e degli azionisti....