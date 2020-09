IL CASO

NEW YORK L'accordo fra TikTok e Oracle alla prova di Donald Trump. La Casa Bianca sta esaminando l'intesa dopo le modiche apportate dal Dipartimento del Tesoro e approvate dalla cinese ByteDance e da Oracle. Modifiche che - secondo indiscrezioni - si sarebbero rese necessarie in seguito ai dubbi sollevati dal presidente americano sulla formulazione originale della proposta, ritenuta insufficiente a risolvere i timori sulla sicurezza nazionale. In attesa di conoscere il parere definitivo del tycoon, ByteDance ricorda: anche la Cina deve dare il suo via libera all'operazione. E un disco verde, alla luce delle nuove restrizioni all'export di tecnologie imposto da Pechino, non è scontato. Il contenuto delle modifiche all'accordo non è chiaro. Secondo indiscrezioni, l'intesa rivista prevedrebbe al momento il coinvolgimento anche di Walmart insieme a Oracle in una TikTok con sede negli Stati Uniti. Resta però da sciogliere il nodo della partecipazione azionaria. L'impostazione iniziale prevedeva Oracle al 20% con la maggioranza di TikTok che sarebbe rimasta in mani cinesi. Dettaglio questo che all'amministrazione americana proprio non va giù: l'obiettivo è che la maggioranza dell'app sia nelle mani di investitori americani. Il rischio altrimenti, è la preoccupazione degli Stati Uniti, è quello di non risolvere il nodo della sicurezza dei dati e della sicurezza nazionale. Al momento le trattative proseguono e una decisione di Trump è attesa nelle prossime 24-36 ore. Ma anche a fronte di un via libera americano le incognite da sciogliere restano molte, in primis la posizione di Pechino chiamata a esprimersi sull'operazione.

