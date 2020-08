INTERNET

NEW YORK Volata finale per la cessione di TikTok negli Usa. La piattaforma musicale controllata dal gigante cinese ByteDance è sul tavolo delle trattative dal sei di agosto, data in cui Donald Trump ha emesso un ultimatum: vendita entro 45 giorni nelle mani di una società estera o bando totale dal mercato statunitense sulla base di sospetti circa l'attività spionistica che TikTok svolgerebbe a favore del governo cinese. Oracle sembrava fino a ieri avvantaggiata nel negoziato, con un offerta di 20 miliardi di dollari, di cui dieci in contanti e dieci in azioni, più il 50% dei profitti in ritorno verso le casse di ByteDance per i prossimi due anni.

Ieri a sorpresa a fianco di Microsoft nella rincorsa di TikTok è spuntata Wallmart, la maggiore catena di distribuzione al mondo, con un fatturato di 387 miliardi nel 2018. Nel comunicato che annuncia la discesa in campo, la società di Bentonville si dichiara interessata «al modo in cui TikTok ha saputo integrare il commercio elettronico alla capacità di attrarre investimenti pubblicitari». In altre parole al sacro graal del massimo profitto su Internet, che ogni azienda al mondo rincorre. Oltre il vantaggio immediato è possibile però intuire lo sviluppo industriale che farebbe da base all'insolito triumvirato. Wallmart ha visto il suo fatturato e la capitalizzazione in borsa lievitare in questi mesi di Covid, grazie anche al potenziamento della rete di vendita digitale. La collaborazione con Microsoft e la piattaforma TikTok sono ideali per il pieno sviluppo del progetto. Gli stretti tempi dell'ultimatum non lasciano spazio: il vincitore sarà dichiarato entro un paio di giorni, e il prezzo di acquisto potrebbe salire a trenta miliardi.

