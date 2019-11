Tiffany è francese, Arnault punta sulla clientela giovane per il rilancio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LUSSOPARIGI «E' un'icona americana che diventa un po' francese»: con orgoglio e un pizzico di sentimento Bernard Arnault ha annunciato così ieri mattina l'ingresso della gioielleria Tiffany in casa Lvmh. Confermando le indiscrezioni della vigilia, un comunicato comune ha annunciato «un accordo definitivo»: i francesi acquistano il marchio americano al prezzo di 135 dollari per azione, per una valorizzazione di 16,2 miliardi di dollari o 14,7 miliardi di euro. È un'acquisizione da record nel mondo del lusso e la più importante nella pur...