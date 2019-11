Tessitura Monti, salvataggio svizzero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Novità importanti in arrivo per la Tessitura Monti. La crisi dell'azienda potrebbe trovare presto una positiva soluzione. È sul tavolo infatti un'offerta da parte di un Fondo svizzero, specializzato in ristrutturazioni industriali, per l'acquisto del 100% della Tessitura con l'obiettivo di rilanciare il noto Gruppo tessile, una realtà di primo piano non solo a livello nazionale. Fondata nel 1911 la società è un'eccellenza conosciuta in tutto il mondo. Occupa oltre 4000 persone di cui circa 270 in Italia nello storico...