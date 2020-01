Tesoro e Bruxelles sono vicini all'accordo per salvare Mps

LA RICHIESTA

MILANO L'Europa chiede a Mps di aumentare a 1 miliardo la dotazione di capitale della Newco da trasferire ad Amco nella quale scindere il compendio aziendale contenente i crediti in sofferenza. Tra la Dg Competition Ue e il Tesoro la trattativa si sarebbe sbloccata a metà dicembre ma, dovendo ancora definire i dettagli per l'alleggerimento degli attivi, propedeutici all'uscita del Tesoro dal capitale (entro il 2021), Roma e Bruxelles hanno concordato di rinviare al 31 gennaio 2020 le modalità di dismissione della partecipazione (68%) legata a filo doppio alla qualità degli attivi. Nella prossima settimana riprenderanno le interlocuzioni ma, salvo sorprese, il negoziato dovrebbe andare in porto in modo da deliberare il trasferimento degli Npl in occasione dell'approvazione del bilancio 2019.

L'ammontare del derisking al centro delle trattative sarebbe sceso a 9,5-10 miliardi dopo che, a fine 2019, l'Ad Marco Morelli ha perfezionato la cessione di 1,8 miliardi di crediti deteriorati, dei quali 1,6 miliardi a Illimity, la nuova banca di Corrado Passera e 200 milioni ad altre controparti, portando le cessioni dello scorso anno a 3,8 miliardi. Adesso l'Npe ratio è sceso dal 14 al 12,5%, anticipando di due anni il target del piano di ristrutturazione concordato con la Ue nell'estate 2017 a fronte della ricapitalizzazione precauzionale di 5,4 miliardi da parte del Mef.

L'obiettivo da raggiungere per rendere la banca appetibile per una fusione - che è la priorità del piano del Tesoro rispetto alla vendita di una quota - è di scendere a un rapporto crediti deteriorati/impieghi (Npe) del 5% coincidente con l'asticella posta dalla Bce alle banche più significative.

IL VALORE DI MERCATO

La trattativa si sarebbe sbloccata quando il Tesoro avrebbe trovato un punto di equilibrio con le richieste dell'Antitrust Ue guidato da Margrethe Vestager che spingeva affinché Mps procedesse a una vendita tout court del portafoglio, all'epoca di circa 12 miliardi, che avrebbe però determinato un prezzo di cessione vicino a quello di mercato (attorno al 18-20%). Con la conseguenza di dover fare ulteriori rettifiche e zavorrare il capitale. E Francoforte avrebbe così imposto una ricapitalizzazione di 3-5 miliardi dalla quale il Tesoro sarebbe stato tagliato fuori, anche se fosse stata strutturata a condizioni di mercato, contrariamente a quanto avvenuto in Germania con la NordLb, capitalizzata dai Länder con 3,2 miliardi. Via XX Settembre premeva per dare corso alla scissione che consente di applicare i valori al fair value, cioè il giusto prezzo comunemente identificato come il prezzo di mercato.

In questo compromesso Dg Comp insiste, però, perché la newco, da costituire da parte di Mps prima della vendita ad Amco, abbia un capitale di 1 miliardo, cioè 400 milioni in più rispetto ai 600 milioni allocati nel bilancio Mps in termini di assorbimento di capitale. Su questi crediti c'è una copertura media del 54% e comunque anche i 400 milioni in più da sborsare non dovrebbero creare troppi drammi.

Tre settimane fa, la Vigilanza Bce ha dato anche a Siena la Srep decision, cioè il livello di capitale da mantenere durante il 2020: Cet1 del 10,14% comprendente il cuscinetto Pillar 2 stabile al 3%. Quest'ultimo è un indice relativo, determinato in funzione delle condizioni di salute su cui influiscono anche gli Npl. Ma si confida che se il cuscinetto è rimasto stabile con un Npe ratio al 12,5%, con la scissione del compendio aziendale alla newco da cedere ad Amco, il rapporto Npe si avvicinerà alla soglia ottimale del 5%, per cui Bce rivedendo il Pillar 2, dovrebbe abbassare le pretese.

Nel piano che Mps dovrà inviare a Bruxelles, insieme alle modalità del derisking, ci sarà il percorso per la privatizzazione. Alcuni fondi si sono fatti vivi col Tesoro che, ripulendo del tutto Mps, punta a una fusione. I candidati sono sempre i soliti noti, tranne Banco Bpm come ha puntualizzato ieri l'Ad Giuseppe Castagna.

