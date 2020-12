IL RILANCIO

NEW YORK Elon Musk si regala per Natale l'ingresso di Tesla nello S&P 500. Un'inclusione, quella nel prestigioso indice americano, da record: il colosso delle auto elettriche è la società maggiore che vi sia mai entrata e, per peso, è la sesta alle spalle dei giganti della Silicon Valley.

Per il miliardario visionario, quindi, si tratta di un grande successo, la ciliegina sulla torta di una corsa che quest'anno ha visto i titoli Tesla guadagnare finora ben oltre il 700%. Dalla metà di novembre, quando lo S&P 500 ha annunciato l'arrivo della società di Musk, i titoli hanno guadagnato oltre il 70%. Con i suoi 650 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, Tesla entra nello S&P 500 come la sesta maggiore società, alle spalle di Apple, Amazon, Google, Microsoft e Facebook.

LA SFIDA

L'ingresso è destinato a creare scossoni, innescando un riposizionamento a catena dei portafogli azionari degli investitori. E lo è soprattutto per Musk che da anni si batte per la sua creatura contro le cassandre. Una battaglia, la sua, riuscita, con conseguenze per tutta l'industria automobilistica, inclusa la tradizionale Detroit che per anni ha snobbato le vetture elettriche.

Di fronte all'ascesa di Tesla, arrivata a valere anche più di Toyota, la capitale dell'auto mondiale è stata infatti costretta a rivedere le sue posizioni e ad aprirsi a un futuro più verde per tutti. Per molto tempo infatti le auto elettriche sono state ritenute un vezzo solo per i ricchi dato il loro elevato costo. Musk è riuscito a rivoluzionare l'idea e a rendere le vetture elettriche a portata di un pubblico maggiore, al quale ha reso disponibili - tramite un frazionamento azionario 4 a 1 - anche i titoli della società.

