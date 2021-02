IL CASO

NEW YORK Nuova impennata e nuovo record di valutazione per i Bitcoin, che ieri a New York hanno oscillato tra 43.000 e 44.000 dollari, con uno scatto positivo del 14%. Dietro la spinta euforica c'è ancora una volta Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, il guascone in grado di sconvolgere qualsiasi equilibrio con un semplice tweet o con una conferenza su Clubhouse. Nella relazione finanziaria di fine anno pubblicata ieri, l'inventore-imprenditore ha comunicato all'agenzia di controllo della Borsa di aver acquistato Bitcoin per 1,5 miliardi di dollari «per aggiungere flessibilità, diversificare e massimizzare il rendimento dei nostri investimenti». La Tesla inizierà presto ad accettare Bitcoin come legittima forma di pagamento per l'acquisto delle sue vetture.

La casa automobilistica di Palo Alto non è l'unica ad aprire la porta. Un'altra società in rapida espansione come il sistema elettronico di riscossione di pagamenti Square ha investito sulla valuta, così come sta facendo il progettatore di software MicroStartegy. La novità semmai è che l'opinione di un grande influencer come è appunto Elon Musk, oltre ad essere l'amministratore di una società valutata 1.200 volte il suo fatturato, è oggi sufficiente a produrre oscillazioni di mercato di questa portata.

La frenesia che circonda le criptovalute è alimentata dal supporto di personaggi del calibro del rapper Snoop Dog e del bassista dei Kiss Gene Simmons. L'anomalia è che Musk ha potuto piazzare una scommessa di rilievo sui Bitcoin, nello stesso momento in cui i suoi tweet contribuivano in modo determinante all'apprezzamento della valuta. La semplice aggiunta dell'hashtag #bitcoin alla casella biografica del suo profilo Twitter è stata sufficiente la settimana scorsa a determinare un salto di valore del 20% negli scambi in borsa della criptovaluta. L'effetto Musk ha mandato alle stelle anche il DogeCoin, la moneta digitale nata per scherzo il cui valore è schizzato almeno del 65% in 24 ore.

In passato la liberalità con la quale Musk ha discusso sui social delle ambizioni della Tesla, spacciandole per informazioni finanziarie, ha attirato l'attenzione censoria della Sec, e gli è costata una multa da 20 milioni di dollari. Gli analisti finanziari non possono permettersi di sottovalutare il fenomeno della lievitazione dei Bitcoin, ma non possono allo stesso tempo fare a meno di commentare che il loro acquisto, così come quello dei loro fratelli minori DogeCoin, è altamente speculativo, al termine di una volata che ne ha moltiplicato il valore del 500% negli ultimi 12 mesi. Lo stesso Musk nel comunicato che divulga la notizia, ammonisce gli investitori di Tesla circa la volatilità del settore delle cripto valute. La cautela non è tuttavia un concetto popolare a Wall Street in questi giorni. L'attesa per i 1.900 miliardi di dollari in arrivo con la nuova misura di sostegno voluta da Biden sta alimentando ondate di acquisti che spingono i listini verso nuovi record. Ieri, giornata che celebrava il 50. anniversario del Nasdaq, l'indice tecnologico ha stabilito un nuovo record a quota 14.000. L'ottimismo è sostenuto dai risultati delle maggiori aziende di settore, ma finisce per coinvolgere con nuovi record anche il Dow Jones (ieri + 0,38%, oltre 31.000 punti) e lo S&P 500, issatosi sopra quota 3.900.

