LA SFIDA

ROMA Elon Musk batte le cassandre e parcheggia la sua Tesla nello S&P 500. Il colosso delle auto elettriche è infatti ammesso nel prestigioso indice: vi entrerà ufficialmente il 21 dicembre. Con i suoi 387 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato Tesla è nella top ten delle aziende dello S&P 500, scavalcando JPMorgan. L'ingresso, atteso da tempo, mette le ali ai titoli della casa automobilistica, che a Wall Street balzano fino al 13% con un guadagno di 40 miliardi di dollari in termini di capitalizzazione di mercato. Un balzo che arricchisce il patron di Tesla di 12 miliardi di dollari e lo lancia verso il sorpasso di Mark Zuckerberg come terzo paperone al mondo. Lo S&P 500 per Musk è un altro sogno realizzato e una ciliegina sulla torta di tre giorni storici, che hanno visto la sua SpaceX inviare quattro astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale nella prima missione commerciale con equipaggio per una società privata.

L'inclusione nello S&P 500 arriva fra le attese che Tesla possa chiudere, per la prima volta nei suoi 17 anni di storia, un intero anno in utile nel 2020. Con la sua tenacia Musk, il miliardario visionario ritenuto da molti il nuovo Steve Jobs, ha imposto la Tesla sul mercato nonostante lo scetticismo generale, costringendo l'intera industria automobilistica a rivedere le proprie strategie spingendo sull'elettrico. Fra non poche difficoltà, Musk ha spinto Tesla fino a valere più di Toyota e Ford messe insieme, un traguardo che solo pochi anni fa sarebbe stato inimmaginabile.

