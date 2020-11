I CONTI

ROMA Terna non soffre la pandemia, chiude i primi nove mesi dell'anno con risultati in crescita e si appresta a varare un nuovo piano industriale fino al 2025 con «l'obiettivo di contribuire ulteriormente alla ripresa dell'Italia». Ad annunciarlo è l'Ad, Stefano Donnarumma, arrivato la scorsa primavera alla guida dell'azienda che gestisce gli oltre 70mila chilometri di rete italiana dell'elettricità in alta tensione. Il gruppo ha archiviato il periodo gennaio-settembre con un utile netto di 569 milioni, + 3%, e ricavi per 1,78 miliardi (+ 6,9%). L'aumento del fatturato, ha puntualizzato la società, è dovuto principalmente all'incremento dei ricavi delle attività regolate. I risultati hanno consentito a Terna di procedere con la distribuzione di un acconto sul dividendo ordinario dell'esercizio 2020 di 9,09 centesimi per azione, in crescita dell'8% rispetto all'anno precedente. Salgono anche gli investimenti, arrivati nei nove mesi a 749 milioni (+ 11,9%), con una accelerazione ulteriore nel corso del terzo trimestre a 321 milioni (+17%). In aumento anche l'indebitamento finanziario netto, 8,82 miliardi. «Nel terzo trimestre Terna ha registrato risultati molto solidi, con investimenti in forte crescita in tutte le aree del Paese», ha sottolineato Donnarumma.

LE PREVISIONI

Terna ha quindi confermato le previsioni per l'intero anno: ricavi a quota 2,49 miliardi (2,29 miliardi nel 2019) e margine operativo lordo a 1,79 miliardi, 1,74 miliardi l'anno scorso. In Borsa titolo + 2,62% a 6,336 euro.

Jacopo Orsini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

