LA STRATEGIA

ROMA Gli investimenti sostenibili nella rete di trasmissione nazionale costituiscono le fondamenta del nuovo piano industriale del gruppo Terna, che guarda agli obiettivi del Green New Deal europeo e del Pniec, il piano italiano per l'energia e il clima, e si candida a un ruolo da regista della transizione energetica. Le nuove tecnologie e la digitalizzazione, a cui il gestore della rete di trasmissione italiana dell'elettricità dedicherà circa 900 milioni di investimenti nel prossimo quinquennio, avranno per la società controllata dal Tesoro un'importanza sempre maggiore, in quanto rappresentano strumenti indispensabili per abilitare la transizione energetica a beneficio di tutto il sistema.

L'aggiornamento del piano prevede che gli investimenti complessivi del gruppo nel periodo 2021-2025 (in crescita di oltre il 20%) siano pari a 9,2 miliardi di euro complessivi, di cui 1,4 miliardi nel 2021. Così l'ad Stefano Donnarumma: «Gli investimenti che metteremo in campo nei prossimi cinque anni rappresentano un formidabile volano per la ripresa». La presidente Valentina Bosetti ha sottolineato che gli investimenti non si focalizzeranno solo sulla sostenibilità ambientale, «ma anche su welfare e sicurezza sul lavoro». Cresceranno pure gli organici dell'azienda, del 10% nei primi tre anni, superando così le cinquemila unità. Per quanto riguarda la politica dei dividendi, dal 2021 al 2023 è previsto un tasso annuo di crescita del dividendo per azione dell'8%. Cielo sereno in Borsa, dove ieri il titolo ha chiuso in parità a 6,32 euro dopo aver toccato un massimo di 6,488 euro.

I RICAVI

I ricavi del gruppo nel 2025 sono previsti in crescita a 3,04 miliardi e il margine operativo lordo a 2,21 miliardi. Per entrambi gli indicatori l'incremento sarà superiore al 4%. Già nel 2021 l'asticella dei ricavi salirà a 2,57 miliardi. Anche l'utile netto stando alle previsioni aumenterà, per toccare quota 1 miliardo nel 2025. «Fondamentale agire oggi per consegnare alle prossime generazioni un sistema elettrico sempre più affidabile, efficiente e decarbonizzato. Attraverso questo piano industriale vogliamo rafforzare il fondamentale ruolo del gruppo non solo per il sistema elettrico nazionale, ma per tutto il nostro Paese, con uno sguardo al contesto mediterraneo di cui l'Italia è il naturale hub energetico», ha spiegato Donnarumma. Le attività regolate in Italia, che continuano a rappresentare il core business del gruppo, assorbiranno nell'arco del piano 8,9 miliardi di investimenti, per lo sviluppo e l'ammodernamento della rete di trasmissione elettrica nazionale sono pronti 5,4 miliardi, alle attività di rinnovo ed efficienza degli asset saranno destinati 2,4 miliardi e 1,2 miliardi al piano di sicurezza. Gli investimenti in digitalizzazione e innovazione si concentreranno invece nelle attività di controllo da remoto delle stazioni elettriche e delle principali infrastrutture, attraverso l'installazione di sistemi di sensoristica, monitoraggio e diagnostica, anche di tipo predittivo. Ma il gruppo, già presente in alcuni Paesi dell'America Latina come il Brasile, punta anche sulle attività internazionali e si prepara a investire fino a 300 milioni in nuovi progetti, con l'obiettivo di valorizzare le proprie competenze e incrementare il know how nelle reti internazionali ad alta e altissima tensione.

Terna stima che le attività internazionali apporteranno un contributo cumulato in termini di Ebitda superiore a 200 milioni nel periodo 2021-2025. Si punta molto sul ruolo strategico dell'Italia come hub energetico naturale del Mediterraneo. L'entrata in esercizio dell'interconnessione con la Tunisia è prevista nel 2027, hanno specificato i vertici della società. Va avanti il progetto strategico Tyrrhenian Link con la Sardegna, che sarà a regime nel 2028 secondo i piani di Terna ma vedrà la tratta Campania-Sicilia in funzione già nel 2025, mentre il Sacoi 3 tra Sardegna e Corsica sarà completato tra il 2025 e il 2026. Infine l'interconnessione Italia-Francia, i cui lavori sono stati rallentati dalla pandemia, sarà operativa entro l'autunno del 2021.

