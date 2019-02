CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENDENZEROMA L'enogastronomia è il primo driver economico delle vacanze. Nel 2018 il 45% di chi si è messo in viaggio per turismo lo ha fatto spinto dalla voglia di provare nuovi ristoranti, scoprire cantine e frantoi, gustare prodotti del territorio, acquistare tipicità locali. Anche per visitare mercati e luoghi di produzione (pastifici e fabbriche del cioccolato sono le mete più gettonate). Un vero boom che cresce di anno in anno: nel 2016 i turisti italiani interessati al food&wine erano il 21%, passati al 30% nel 2017 e infine...