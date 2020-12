IL CASO

VENEZIA A poche ore dalla scadenza dell'intesa tra Fincantieri ed ex Stx è arrivato l'ennesimo slittamento: un mese in più per avere una risposta definitiva dall'Europa all'acquisizione da parte italiana degli attuali Chantiers des Atlantique. È il governo francese, che ha l'84% della ex Stx, a chiedere di prorogare i termini per l'accordo definitivo che scadevano oggi. Richiesta immediatamente accolta da Fincantieri. A sollecitare una presa di posizione europea la lettera congiunta indirizzata ai due commissari Margrethe Vestager (Concorrenza) e Thierry Breton (Mercato interno) a firma del ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli e del collega francese Bruno Le Maire.

In una stringata nota, Fincantieri ha ribadito che per quanto riguarda l'aspetto industriale «abbiamo fornito tutti i chiarimenti che ci sono stati richiesti da Bruxelles, il dossier si conferma di natura politica», lasciando intendere che è la Concorrenza europea a doversi assumere la responsabilità di decidere: «Dovrà rispondere ai due Stati». Le parti in causa - il gruppo triestino e il governo francese - un accordo perché Fincantieri rilevi gli Chantiers des Atlantique lo avevano siglato nel febbraio 2018. Qualche dettaglio essere oggetto di rinegoziazione - «il mondo è cambiato», ha più volte sottolineato Fincantieri, che comunque sta portando avanti bene l'alleanza con i francesi sul militare stipulata con Naval Group - ma sostanzialmente i termini sono chiari: 60 milioni per il 50% del cantiere bretone più un 1% prestato dal governo francese con la clausola di ritorno al mittente in caso di mancato rispetto degli accordi. Nell'ottobre del 2019 la Commissione aveva avviato un'istruttoria sull'operazione, temendo che la concentrazione potesse restringere la concorrenza nella cantieristica civile.

PROBLEMA NAVI DA CROCIERA

A rivolgersi a Bruxelles erano state l'antitrust francese e quella tedesca (interessata a difendere i suoi cantieri Meyer Werft). Tra le ultime richieste che la Dg Comp avrebbe posto alle parti in causa, ci sarebbe quella di delineare uno scenario del mercato crocieristico post-pandemico. Una richiesta giudicata irragionevole da Trieste con il mondo in piena pandemia e le navi ferme in porto. Una situazione di crisi che un «campione europeo della cantieristica» potrebbe affrontare al meglio.

Maurizio Crema

