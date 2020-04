MESTRE La denuncia della Cgia: per una impresa su due tempi pagamento allungati, a rischio la tenuta finanziaria di tante piccole aziende. I committenti privati liquidano sempre più tardi le loro pendenze, penalizzati soprattutto autotrasportatori, produttori di imballaggi e una parte di attività metalmeccaniche che, in questo periodo di lockdown, hanno comunque lavorato. Ma sono realtà spesso già a corto di liquidità e sottocapitalizzate.«La questione liquidità per le piccole imprese è dirimente - afferma il coordinatore dell'Ufficio studi Paolo Zabeo -. Se anche coloro che hanno lavorato faticano ad incassare le proprie spettanze, è evidente che bisogna cambiare registro. Ovvero, stop a prestiti bancari a tassi comunque non proprio prossimi allo zero, che costringono le attività ad indebitarsi ulteriormente. Sì, invece, a contributi a fondo perduto». Per Zabeo, se con troppi debiti «le piccole imprese sono destinate a saltare, lo Stato, invece, anche con un debito pubblico maggiore, può reggere, grazie anche alle misure che la Bce e l'Unione Europea metteranno in campo nei prossimi mesi». Gli artigiani mestrini guardano con interesse all'esperienza maturata in Germania in queste ultime settimane. Secondo il segretario Renato Mason, è anche «necessario un taglio fiscale importante sin da subito». La Cgia auspica che le attività possano aprire quanto prima ma chiede che si parli anche della Fase 3, vale a dire quella del rilancio economico. Ma il governo, accusano gli artigiani, non sembra avere un progetto per il futuro del Paese.

