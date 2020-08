LA FRODE

ROMA Telegram non è più il covo sicuro dei ladri dei giornali. Dopo gli oltre 300 canali bloccati nei mesi scorsi, ieri la Procura di Bari ha disposto una serie di perquisizioni domiciliari in Puglia, Campania, Marche e Lazio nei confronti di otto indagati, tutti accusati di avere un ruolo nel traffico illecito di quotidiani, riviste ed e-book perpetrato attraverso la piattaforma di messaggistica istantanea. Una frode vera e propria che, in piena violazione delle leggi sul diritto d'autore, costa al mondo dell'editoria circa 670mila euro al giorno, vale a dire 250 milioni ogni anno, secondo le stime di Agcom e Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali).

IL PROVVEDIMENTO

La maxi-operazione di ieri è in realtà la coda di quella iniziata il 27 aprile scorso, quando il procuratore aggiunto Roberto Rossi ha disposto i primi sequestri d'urgenza, da parte della Guardia di Finanza, di canali di questo tipo. Vale a dire chat, simili a quelle di WhatsApp, in cui 450mila utenti quotidianamente ricevevano gratis il pdf dei giornali appena arrivati in edicola. Quel provvedimento, nell'ambito dell'indagine denominata #CheGuaio da un hashtag circolato sui social dopo i provvedimenti, ha quindi dato il là non solo ad un monitoraggio costante dell'app di messaggistica istantanea quanto ad un lavoro di analisi digitale molto complesso. Indagine determinate perché ha permesso di risalire ai soggetti in questione nonostante l'app russa fondata nel 2013 dai fratelli Nikolaj e Pavel Durov, abbia costruito la sua fama internazionale proprio sulla tutela dell'anonimato dei suoi iscritti. «Sebbene Telegram tuteli l'anonimato dei propri utenti ha spiegato infatti ieri in una nota la Procura barese gli investigatori sono stati comunque in grado di identificare allo stato otto soggetti, tutti di nazionalità italiana, che a vario titolo sono risultati coinvolti nella distribuzione illecita di copie digitali di quotidiani, riviste e e-book».

Un'operazione riuscita sia grazie «alla collaborazione di alcune testate giornalistiche» sia sulla scorta di «specifici approfondimenti investigativi», vale a dire delle indagini finanziarie elettroniche, «incentrate sull'esame delle tracce telematiche» lasciate dagli amministratori dei canali illeciti. Otto soggetti (tra loro due indagati) che potrebbero ora dover rispondere di riciclaggio, ricettazione, accesso abusivo a sistema informatico o telematico, furto e violazione sul diritto d'autore.

Tra loro ci sono un ingegnere, il responsabile amministrativo di un ospedale, studenti universitari e impiegati di aziende private. Stessa sorte già toccata il mese scorso a due giovanissimi, poco più che adolescenti, residenti in Veneto e Sicilia, i primi a subire perquisizioni e sequestri nell'ambito dell'indagine.

Quello portato a compimento ieri però è solo uno dei filoni seguito dai magistrati baresi. Come questi avevano confidato in occasione delle perquisizioni precedenti infatti, gli uomini del pool guidato da Rossi stanno lavorando per cercare di ricostruire il giro d'affari che spinge i gestori delle chat illecite a pubblicare i quotidiani o le riviste esponendosi a pesanti ripercussioni legali e sottraendo risorse ad un settore fondamentale come quello dell'informazione.

Francesco Malfetano

