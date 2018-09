Telefonate della crisi, 3 mila in 6 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EMERGENZAPADOVA Chiamano oltre tremila telefonate in sei anni - e si presentano come semplici persone. E nella stragrande maggioranza, cioè il 29 per cento dei casi, telefonano soprattutto per questioni economiche. Perché è ancora la crisi, a cui si aggiunge lo tsunami delle banche venete (Popolare di Vicenza e Veneto Banca), il motivo principe che fa alzare il telefono e chiedere aiuto. Dall'altra parte della cornetta risponde uno psicologo, un operatore del servizio InOltre, gestito dalla Ulss7 Pedemontana, con base operativa...