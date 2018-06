Tecnica batte le attese e va a 365 milioni Zanatta: «E il 2018 andrà ancora meglio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INDUSTRIA SPORTIVAVENEZIA Tecnica corre con i nuovi investimenti e batte le previsioni. Il gruppo delle calzature sportive trevigiano chiuso il 2017 con un fatturato in crescita del 10% a 365 milioni, 92% di vendite all'estero, e un Ebitda che passa da 27,9 milioni del 2016 ai 32,3 del 2017. E quest'anno va ancora meglio. «Abbiamo prospettive di crescita importanti anche per il 2018 sia come fatturato che come ebitda - spiega il presidente Alberto Zanatta, 49 anni -. La crescita è abbastanza impetuosa, ben più del 10% dell'anno scorso. E...