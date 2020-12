INFRASTRUTTURE

ROMA Operativa da pochi giorni, ma destinata a diventare il più grande polo italiano di ingegneria infrastrutturale, la newco Tecne di Aspi che si occuperà delle attività di progettazione e direzione lavori delle maggiori opere autostradali, si prepara ad avviare un programma da mille assunzioni per affrontare le sfide che l'attendono. Nel futuro di Tecne, su cui Aspi conta molto per attuare il Piano da 14,5 miliardi di euro di investimenti, più di 7 destinati alla manutenzione, ci sono il Passante di Bologna e la Gronda di Genova, tra i primi progetti che vedranno impegnata la società. Il progetto esecutivo della Gronda attende solo il via libera del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'inizio dei lavori è previsto per la metà del 2021, mentre per quanto riguarda il Passante di Bologna la progettazione esecutiva partirà subito dopo la conclusione della Conferenza dei servizi.

Così l'ad di Tecne Stefano Susani: «Con l'attuazione del Piano ci occuperemo sempre più di cantierizzazione e meno di progettazione. Per strutturarci e affrontare le sfide che ci attendono assumeremo 150 ingegneri già il prossimo anno, per la metà under 30, e altri 850 entro il 2024. Collaboreremo con le principali università italiane per ricerca e innovazione di metodi e soluzioni di ingegneria infrastrutturale perché vogliamo instaurare una condizione di formazione permanente».

Tecne, presieduta da Amedeo Gagliardi, direttore legale di Aspi, può contare già oggi su un organico di 500 persone tra ingegneri, progettisti, addetti alla direzione dei lavori e tecnici specializzati. Il programma di assunzioni TecNex che prevede mille assunzioni entro il 2024 invece partirà a gennaio. Il 40 per cento dei nuovi assunti avrà un'età compresa tra 25 e 30 anni. La nuova società di ingegneria, incaricata di svolgere tutte le attività di progettazione ingegneristica e di direzione lavori necessarie per l'attuazione del Piano industriale di Autostrade per l'Italia, lavorerà in tandem con Autostrade Tech. «Sfrutteremo i dati raccolti dal sistema di monitoraggio infrastrutturale Argo di Autostrade Tech. Interpretandoli saremo in grado di offrire le migliori soluzioni di ingegneria in campo manutentivo e per promuovere la digitalizzazione del viaggio in autostrada, trasformando Aspi in un operatore della mobilità integrata», continua l'ad.

In pratica, grazie al nuovo sistema Argo, Tecne potrà tenere costantemente traccia dello stato di salute delle opere della rete autostradale per produrre le attività di progettazione, supervisione e coordinamento lavori. «Oltre a lavorare in stretta sinergia con Autostrade Tech, Tecne si confronterà anche con i maggiori player internazionali del settore per aprire il mercato italiano alle best practice internazionali», conclude Stefano Susani. Il fatturato atteso della società per conto di Autostrade per l'Italia nel 2021 sarà superiore ai settanta milioni di euro, per assestarsi a partire dal 2022 sui cento milioni di euro. E non è escluso che Tecne, nella visione dell'ad di Aspi Roberto Tomasi, possa a un certo punto affacciarsi direttamente sul mercato europeo dei servizi integrati di ingegneria.

