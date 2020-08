LA NOVITÀ

ROMA Una task force per tagliare la giungla fiscale italiana e preparare la strada - a colpi di semplificazioni - alla riforma complessiva. Quella che prevede la riduzione di almeno una delle aliquote Irpef e il pagamento a rate delle tasse per le partite Iva. Insieme alla lotta al contante e allo sviluppo dei versamenti automatizzati come la precompilata. Il lavoro di disboscamento sarebbe già cominciato al Mef, con una apposito tavolo. Del resto commercialisti, società civile e lo stesso direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ritengono che prima si deve porre mano al complesso corpus legislativo e poi varare la rivoluzione. L'obiettivo, certamente ambizioso, è quello di ridurre di oltre il 40% il volume complessivo delle norme. E di farlo in un pochi mesi.

LA SITUAZIONE

«In Italia ci sono più di 7-800 leggi fiscali che hanno subito 1.200 modifiche. È una giungla da rimettere in ordine» - ha spiegato proprio Ruffini. Invocando, insieme ad altri autorevoli esperti del settore come Vittorio Emanuele Falsitta, in prima linea per il Codice unico, e al prof Franco Gallo, che questa dovrebbe essere la priorità. Raccogliere in testi unici tutte le norme affastagliate negli anni in maniera disorganica ha un costo praticamente zero, ma avrebbe conseguenze dirompenti sul fisco rendendolo più agile e vicino ai cittadini.

La commissione del Mef è al lavoro con l'obiettivo di avere testi organizzati per tipo di tributi e procedure (dichiarazione, versamento, accertamento, riscossione, contenzioso, processo tributario). Raccolte di questo tipo faciliterebbero poi l'intervento del Parlamento che potrebbe avviare la semplificazione e la razionalizzazione, ovvero la riforma.

LA RIFORMA

«L'ultima risale ormai a cinquant'anni fa» ha spiegato Ruffini, alludendo alla più recente legge delega per un codice unico fiscale che è del 1969. Da allora «il sistema è diventato iniquo e ha perso la progressività che gli imporrebbe la Costituzione». Ad oggi, in pratica, nella Penisola regna il caos tributario. Tant'è che non solo gli studiosi classificano il nostro sistema come non ordinato ma ne evidenziano le strutture paradossali. Ad esempio il regolamento fiscale più vecchio, relativo al decreto ingiuntivo, risale al 1910 ed è stato fatto implicitamente rivivere dopo essere stato esplicitamente abrogato. Una Babele affollata da 388 leggi e 395 decreti che stratificandosi negli anni e rendendo sempre più oscura la materia hanno finito con l'aprire le porte ad evasione fiscale e contributiva. «Si perdono per strada più di cento miliardi l'anno - ha spiegato Ruffini - Con una seria riforma pagheremmo meno e pagheremmo tutti». Che riordino e semplificazione non siano missioni impossibili peraltro, lo dimostrano le esperienze degli altri paesi europei. La Germania ad esempio ha una sola legge generale, l'Abgabeordnung, appena 35 testi unici di argomento fiscale e una settantina di norme tributarie. L'Austria fa anche meglio. Con un sistema analogo a quello tedesco, ad una sola legge generale affianca 23 testi relativi alle varie imposte. Dal canto suo la vicina e sempre precisa Svizzera ha in tutto (a livello federale) 25 leggi tributarie che trovano attuazione in soli 110 regolamenti e 33 decreti federali relativi a accordi internazionali. E pure la più latina Spagna fa meglio di noi con le leggi tributarie raccolte in un codice non ufficiale (Código de Legislación Tributaria), di circa duemila pagine che comprende appena 33 testi normativi (leggi e decreti regolamentari) e 8 tipi di imposte. A rendere così difficile la situazione normativa e fiscale italiana non è solo il numero delle leggi ma anche la variabilità delle stesse. Il Tuir, il testo unico delle imposte sui redditi, ad esempio ha subito dal 1986 quasi 1.200 modifiche. Il decreto IVA oltre 1.000 dal 1972 e il decreto sull'accertamento 400 dal 1973. In pratica in Italia le sovrapposizioni allo stato attuale sembrano inevitabili. Eppure numerosi paesi europei come Austria, Regno Unito, Francia, Germania, Polonia ma anche gli Stati Uniti, sono invece già intervenuti in tal senso. Istituendo dei meccanismi pubblici di consultazione da parte di categorie professionali ed esperti, sono riusciti a prevenire o attenuare l'affollamento delle norme tributarie che peraltro spesso sono in contraddizione perché lascito di legislazioni differenti. Un modo di fare distante anni luce da quello italiano che ha portato benefici sia in termini di correttezza del prelievo che in termini di percezione da parte dei cittadini. Una strada che sarebbe ora di percorrere anche in Italia.

