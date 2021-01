IL DEBUTTO

ROMA Dopo il giorno di Stellantis, quello di Tavares, il condottiero del 4° gruppo automobilistico mondiale. Il manager, da buon pilota, finalmente guida la macchina che desiderava. Una delle migliori del pianeta, con 14 marchi prestigiosi, la storia più antica alle spalle e notevoli possibilità di crescita: «Non vogliamo diventare i più grossi, ma i più grandi».

È l'esordio del gruppo che ha la testa in due continenti, ma per Tavares non sembra affatto il debutto. Su un altro aspetto punta moltissimo: «Stellantis sarà come uno scudo». Una protezione che darà nuove energie per la corsa alla leadership della mobilità del futuro. «Le dimensioni, l'opportunità di fare economie di scala e le sinergie saranno armi formidabili per salvaguardare le fabbriche, tutelare l'occupazione, ridurre i costi di produzione e ammortizzare le spese in più per percorrere al meglio la svolta energetica».

È un testacoda dei precedenti accorpamenti che hanno portato, quasi sempre, ad un taglio di brand, di modelli, di forza lavoro per centrare i risparmi previsti dal piano. Tavares lo dice senza enfasi: per lui i 25 miliardi di saving, l'80% dei quali entro 4 anni, sono una copertura per salvaguardare gli impianti e gli occupati. «C'è molto da fare, ma tagliando i dipendenti si risparmia poco. Non toccherò nessuno dei nostri prestigiosi brand e nessuna delle 400 mila persone che fanno parte della nostra famiglia. Tanto meno in Italia. Abbiamo già sperimentato questa ricetta con Opel».

