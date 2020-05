GLI AIUTI

ROMA La matassa della «liquidità immediata alle imprese» promessa dal governo, ma arrivata solo in parte alle Pmi a 42 giorni dall'avvio, è sempre più difficile da sbrogliare. Ci ha provato la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario raccogliendo in un questionario i dati sollecitati presso 147 banche. E il risultato di cui la presidente Carla Ruocco discuterà domani in Commissione è la fotografia di un flop. Nonostante l'accelerazione degli ultimi giorni, alla data del 20 maggio risultano accolte soltanto il 52,8% delle richieste presentate per i prestiti garantiti al 100% dallo Stato. Mentre per i prestiti oltre questa soglia nemmeno un quarto della liquidità richiesta è arrivata (il 24% delle domande su circa 47.000). Soltanto circa 11.000 imprese sono state accontentate finora. Ci sono i tempi e le differenze incomprensibili tra istituti (si passa da pratiche di giorni a diverse settimane), soprattutto per i prestiti sotto i 25.000 che non richiedono alcuna istruttoria da parte delle banche ma solo l'invio dei documenti al Fondo centrale di garanzia per le Pmi. Ma anche i tassi applicati da diversi istituti sono molto diversi tra loro: almeno il 20%, ben oltre l'1,2% contemplato dal meccanismo previsto dal Decreto Liquidità. Se ci sono istituti che sono scesi fino allo 0,9%, altri sono arrivati a chiedere l'1,8%, secondo le risposte al questionario, fino al 50% in più rispetto a quanto previsto dalla legge. Non solo. Secondo i dati raccolti dal questionario, poco più del 50% delle moratorie per mutui per la prima casa, risultano accolte.

IL FARO

Ecco perchè la presidente Ruocco è decisa ad andare ancora più a fondo. «Dopo la Consob e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, sentiremo in audizione nelle prossime settimane anche i vertici delle banche». Certi dati, aggiunge, «saranno messi in correlazione anche con il prestito Fca».

Sul piede di guerra anche Franco Vazio (Pd), vice presidente della commissione Giustizia della Camera e componente della commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, che parla di «fotografia di una gravità inaudita». Ci sono banche che «ancora oggi e per motivi ignoti, hanno istruito numeri esigui di richieste e applicato tassi di molto superiori a quelli massimi previsti per legge». Così nella riunione fissata domani in Commissione, «rinnoverò alla presidente Ruocco la richiesta di un'azione forte ed esemplare, appropriata alla situazione di emergenza che stiamo vivendo, e chiederò anche che sia la magistratura ordinaria ad occuparsi di questa grave vicenda». E cioé di chi «ha disatteso i criteri e le direttive impartite dall'Abi e dal Mef, violando in modo plateale norme e principi posti a tutela del credito, delle imprese e della tenuta economica e sociale del Paese». In realtà il decreto non prevede esplicitamente delle sanzioni per gli istituti che non erogano i prestiti anche in presenza del 100% della garanzia statale. Si spera che con l'autocertificazione appena introdotta, i numeri cambino.

Roberta Amoruso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA