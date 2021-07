Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Oltre la metà della spesa pubblica italiana è in capo a Regioni ed enti locali, ma le tasse degli italiani continuano in grandissima parte a confluire nelle casse dello Stato centrale. Lo rileva la Cgia di Mestre. Nel 2019, fa un esempio l'associazione degli artigiani veneziana, l'85,4% del totale del gettito tributario è stato prelevato dall'erario: 441,4 miliardi su un totale di 516,6. Per contro, agli enti periferici sono andate le...