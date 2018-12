Tasse locali, possibile maxi stangata da oltre un miliardo l'anno prossimo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO STUDIOROMA Nel 2019 famiglie e imprese rischieranno di pagare un miliardo in più in tasse locali.A sostenerlo la Cgia di Mestra che rileva come «tra Irap, Imu/Tasi e addizionali Irpef, famiglie e imprese versano a Regioni ed enti locali oltre 60 miliardi di euro all'anno». «L'incidenza di questo importo - rileva la Cgia -, sul totale delle entrate tributarie, è pari al 12% e, purtroppo, è destinato ad aumentare.Dal 2019, infatti, rischiamo di pagare almeno un miliardo in più, a seguito della rimozione del blocco delle aliquote dei...