Tassa rifiuti super cara: in 10 anni balzo del 70%

LO STUDIOROMA Costa sempre di più anche se il servizio non è proprio dei migliori. Anzi. Si tratta della Tari, la tassa sui rifiuti urbani, che nel 2017 ha drenato dalle tasche di cittadini e imprese italiane oltre 9 miliardi (9,3 per l'esattezza) con una crescita monstre negli ultimi 10 anni: +70%. I conti li fornisce Confcommercio che inaugura il suo osservatorio: www.osservatoriotasselocali.it. I DETTAGLISecondo i dati forniti dall'organizzazione del commercio dunque è sempre più alta e in continua crescita la tassa sui rifiuti pagata...