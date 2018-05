Tagli alla Salute, l'allarme lanciato dalle Regioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE AUDIZIONIROMA Lo stallo sul governo comincia a innervosire enti locali, sindacati e imprenditori. Le audizioni presso le Commissioni speciali di Camera e Senato, riunite per l'esame Documento di economia e finanza, si sono trasformate ieri in una sorta di centro di raccolta di inquietudini e rivendicazioni. Con un comune denominatore: la richiesta di vedere al più presto una guida politica alla testa del Paese. «È indispensabile che il nuovo governo abbia un mandato chiaro e che sia in grado di agire nel pieno dei suoi poteri perché si...