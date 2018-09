Tagli ai fondi per le periferie Conte: risolverò in 10 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA È sempre tesissimo il clima sul taglio di 1,6 miliardi ai fondi per il piano delle periferie avviato nel 2015 dal governo Renzi. Ieri c'è stato un nuovo scontro fra sindaci e governo. Il primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando, non si è presentato all'incontro con il premier Giuseppe Conte, in visita a Palermo, per protestare contro il taglio inserito dall'esecutivo nel decreto milleproroghe appena approvato dalla Camera che toglie a Palermo ben 16 milioni per progetti già avviati per il quartiere Brancaccio, uno dei più...