IL CONTRATTO

VENEZIA Firmato l'accordo del tabacco per il raccolto 2020 che interessa soprattutto imprese venete e umbre.

Secondo un comunicato di Philip Morris Italia e dell'Organizzazione Nazionale Tabacco Italia, l'intesa, che punta a dare certezze economiche ed occupazionali agli operatori della filiera italiana del tabacco, prevede investimenti fino a 500 milioni di euro in 5 anni da parte di pmi sulla filiera tabacchicola italiana, caratterizzandosi come il più alto investimento nel settore da parte di un'azienda privata, finalizzato all'acquisto di tabacco in foglia italiano e alla valorizzazione, innovazione e sostenibilità di una filiera di oltre 50.000 addetti nelle fasi di coltivazione e trasformazione primaria. Confermati, in alcuni casi al rialzo, tutti gli impegni di acquisto e di assistenza ai produttori, che definiscono il più importante accordo pluriennale di filiera per la fornitura di tabacco prodotto in Italia.

Philip Morris e Ont Italia hanno organizzato una «Farmer Webcast» per rassicurare direttamente i coltivatori circa l'impegno preso nei confronti dell'acquisto del tabacco, garantendo inoltre la fornitura gratuita di più di 65.000 mascherine per agricoltori e tecnici di campo. È stato attivato un contributo di sostenibilità aggiuntivo sul tabacco consegnato nel 2019. Oltre alle certezze sui volumi, si segnala anche l'incremento dei prezzI.

VENETO GRANDE PRODUTTORE

Relativamente ai volumi di Flue Cured Virginia (Fcv) contrattati da Pmi in Italia nel 2020, questi sono pari a circa 12.500 tonnellate, un dato in crescita rispetto agli impegni del 2019, che interessa soprattutto il Veneto e l'Umbria. Il tabacco Fcv acquistato in Veneto è pari a circa il 50% di quello prodotto in regione.

