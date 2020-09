AGRICOLTURA

VERONA La coltivazione del tabacco in Veneto vale 1.200 posti di lavoro e ha un valore annuale stimabile tra i 36 e i 50 milioni di euro. E la regione si è rivelata un'area resiliente alle condizioni avverse. Del tabacco veneto il mercato apprezza l'elevata qualità del prodotto tutelato grazie ai protocolli d'intesa che avvengono sotto la tutela politica del ministero dell'agricoltura.

Queste osservazioni contenute nello studio realizzato dal think-thank Competere, patrocinato dalla Regione Veneto, analizzano il mercato e la filiera tabacchicola con un particolare focus sul Veneto che oggi è una delle regioni più produttive in Italia e rappresenta circa il 28% della produzione nazionale di tabacco greggio, con oltre 15.000 tonnellate di output. «Dallo studio realizzato da Competere in collaborazione con la Regione Veneto emergono dati di cui siamo orgogliosi. La filiera tabacchicola veneta si conferma un vero e proprio valore aggiunto del tabacco made in Italy e un apprezzato presidio di competitività dell'agroindustria italiana. Ciò detto, anche il Governo e le Istituzioni nazionali devono fare la loro parte per garantire sostenibilità e resilienza alla tabacchicoltura veneta», ha dichiarato Giuseppe Pan, assessore all'agricoltura della Regione Veneto.

La coltivazione del tabacco nella regione è concentrata soprattutto nella provincia di Verona con 67 aziende. Seguono Vicenza con 35 siti produttivi, Padova con 30, Venezia con 19 e Treviso con 9. La provincia di Verona si conferma nel 2020 il principale polo tabacchicolo della regione con quasi 3 mila ettari impiegati e una produzione che supera le 12.000 tonnellate. Al secondo posto di una virtuale classifica c'è la provincia di Vicenza, con grande distacco rispetto a quella di Verona (406 ettari coltivati e 1602 tonnellate di produzione) e al terzo posto si trova quella di Padova, con 248 ettari e 1046 tonnellate. «Il comparto del tabacco conta in Italia circa 2.000 aziende che danno lavoro a 50.000 addetti (in prevalenza donne) e si sviluppa in oltre 15.000 ettari concentrati in quattro aree geografiche in cui la coltivazione è parte importante sia dell'economia locale, sia dell'eccellenza tecnologica del Paese», ha commentato Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura. «Per questo è necessario coniugare le diverse esigenze, rafforzare la volontà delle manifatture a continuare ad investire in Italia, e aumentare la nostra produzione, che è anche garanzia di assoluta eccellenza e di occupazione. Per mantenere attiva la filiera bisogna pertanto intervenire per tradurre le dichiarazioni di disponibilità di acquisti di tabacco per tutte le varietà e rinnovare gli accordi di programma con il Mipaaf con impegni di acquisto pluriennali», ha concluso Giansanti.

IMPEGNI

«I 20 milioni investiti quest'anno da Bat nella tabacchicoltura italiana, per un totale di quasi 200 milioni dal 2011 ad oggi, rappresentano chiaramente la centralità del Paese nelle nostre strategie. Il Veneto, in particolare, ha per noi una valenza strategica, assicurando una materia prima di qualità e una filiera altamente competitiva», ha sottolineato Roberta Palazzetti, presidente e Ad di British American Tobacco Italia e Area Director Sud Europa. «Anche per i prossimi anni vogliamo che l'Italia sia il nostro partner privilegiato per l'acquisto di tabacco. È però necessario consolidare con il governo e le Istituzioni un percorso condiviso di sviluppo e di investimento, per assicurare la sostenibilità del nostro settore insieme all'equità e all'equilibrio fiscale tra i prodotti del tabacco tradizionali e quelli a tabacco riscaldato su cui oggi grava solo un quarto delle tasse sulle sigarette», ha concluso Palazzetti.

Se si guardano i dati riguardanti la resa per ettaro negli ultimi sette anni, il Veneto mostra una crescita costante passando da 3,5 tonnellate per ettaro nel 2014 a 4,1 nel 2020. Rispetto alle altre regioni tabacchicole italiane (Campania e Umbria), il Veneto è l'unica area dove si è sviluppato questo trend, un dato che fa dunque emergere chiaramente il punto di forza del settore che negli anni è stato in grado di migliorare costantemente, rendendo il tabacco una coltivazione ad elevata produttività. Nell'ultimo decennio tutte le province venete hanno vissuto un incremento delle rese, raggiungendo nel 2020 i livelli massimi.

