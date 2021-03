GOVERNANCE

ROMA Cambio al vertice della Cisl. Da ieri Luigi Sbarra è il nuovo segretario generale del sindacato di Via Po e raccoglie il testimone da Annamaria Furlan, che lascia dopo quasi sette anni la guida della confederazione tra gli applausi della platea: «Ho avuto il privilegio e l'onore di guidare una grande organizzazione sindacale». L'elezione, avvenuta con il 97% dei voti favorevoli, dal Consiglio generale riunito a Roma, che si è aperto con il ricordo di Franco Marini, per tanti anni al vertice del sindacato, scomparso quasi un mese fa.

Dal 2018 segretario generale aggiunto della Cisl, sessantuno anni, una vita nel sindacato, Sbarra rimarca la linea del sindacato, improntandola sull'apertura di una nuova stagione di concertazione con il governo e indicando le questioni più urgenti da affrontare, a partire dalla proroga del blocco dei licenziamenti, in scadenza a fine marzo e che secondo una prima ipotesi potrebbe essere esteso a fine giugno, e della cig Covid. Insieme ad un'accelerazione sulle vaccinazioni, anche nei luoghi di lavoro. In questi mesi di pandemia «abbiamo toccato il picco di oltre 9 milioni di persone in cassa integrazione e corriamo il rischio di perdere centinaia di migliaia di posti di lavoro nel 2021», dopo i «quasi 500 mila» già persi nell'ultimo anno, avverte il nuovo segretario generale della Cisl nella relazione dopo la sua elezione indicando tra gli «obiettivi» da perseguire «nell'immediato la piena realizzazione del piano vaccinale e la proroga delle protezioni sociali, a cominciare dall'estensione del blocco dei licenziamenti, degli ammortizzatori e delle indennità Covid». Sbarra insiste poi sulla necessità di un «confronto stabile» del governo con le forze sociali. E chiede «l'apertura di una stagione di vera e rinnovata concertazione sui più importanti dossier economici, sociali e sanitari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA