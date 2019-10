Svolta Atlantia, stop controlli Spea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAROMA Il monitoraggio e la sorveglianza di ponti e viadotti della rete di Autostrade per l'Italia non sarà più un affare di Spea, la società del gruppo Atlantia finita nell'inchiesta sui falsi report che certificavano lo stato dei viadotti gestiti da Autostrade. Ad occuparsene sarà al più presto una primaria società del settore, la cui selezione è già partita. Un modo per accelerare il cambio di passo fortemente voluto per Aspi da Atlantia e dalla famiglia Benetton dopo lo choc arrivato a settembre dalla Procura di...