Svanita la cordata per salvare Alitalia Ferrovie: «Non ci sono le condizioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PIANOROMA Il puzzle Alitalia resta incompleto. Le tessere sul tavolo non sono sufficienti e Fs, alla vigilia della scadenza dell'offerta vincolante, ne prende atto ma conferma la disponibilità ad andare avanti. Il cda della società guidata da Gianfranco Battisti ha infatti constatato che, tra Lufthansa che non intende aprire il portafoglio e Atlantia che si sfila, non ci sono le «condizioni necessarie» per il consorzio. Ma il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli ritiene ancora che «ci sia un margine» nelle trattative...