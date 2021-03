ALIMENTARE

SAN VITO AL TAGLIAMENTO Con un totale di 313 milioni di euro registrati, aumenta del +31,9% nel 2020-21, rispetto all'esercizio precedente, il fatturato di Bofrost, tra i più importanti player della vendita di surgelati a domicilio. L'azienda di San Vito al Tagliamento (Pordenone) ha chiuso l'anno commerciale a febbraio con una crescita record e un incremento del 700% per le vendite online: «L'emergenza cominciata a marzo 2020 ci ha visti impegnati a fornire alle famiglie un servizio essenziale, che abbiamo garantito con continuità e in tutta sicurezza, anche nei momenti più difficili», dichiara l'ad di Bofrost Italia Gianluca Tesolin. Dall'estate l'azienda ha inoltre inserito 180 nuovi dipendenti e 200 collaboratori per potenziare la propria rete commerciale. «A fine marzo abbiamo visto i pezzi venduti arrivare a 225mila al giorno, contro i 150mila di una giornata ordinaria», spiega Tesolin. Per quanto riguarda l'impegno verso la solidarietà, «abbiamo fatto e faremo sempre la nostra parte nel sostenere chi è in difficoltà - conclude l'ad - tra aprile e maggio abbiamo raccolto 350mila euro di donazioni per gli ospedali in tutta Italia e donato 1,5 milioni di euro in buoni sconto al personale sanitario».

