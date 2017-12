Supertraghetto Visentini: carichi doppi e tecnologia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INNOVAZIONE NAVALEROVIGO Costruito in Cina, per conto di un gruppo rodigino, navigherà nell'Alto Tirreno. Ha già compiuto un piccolo giro del mondo, il nuovo supertraghetto dell'armatore di Porto Tolle, Giovanni Visentini. Non a caso, l'imbarcazione è stata battezzata Rosa dei venti. Realizzato dai cantieri Avic Weihai, su progetto di Delta Marine (uno degli studi di ingegneria navale più rinomati a livello internazionale), il nuovo gioiello della flotta del gruppo veneto è stato varato nei giorni scorsi, dopo circa due anni di lavori, e...