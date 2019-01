Supermercati sempre più forti volano i prodotti monomarca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA I prodotti delle grandi industrie nel 2018 hanno venduto in valore lo 0,6% in meno del 2017. Ancora maggiore la perdita (-1,7%) in quantità. All'opposto, le confezioni marchiate direttamente da catene di supermercati, discount e ipermercati i cosiddetti private label - hanno segnato un +2,3% in valore raggiungendo a novembre i 10,294 miliardi di giro d'affari, cioè poco meno del 20% dell'intero mercato dell'industria agroalimentare. Dati record resi noti a Marca, l'esposizione che BolognaFiere ha dedicato al business MDD, i...