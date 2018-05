Sumitomo compra la Lafert

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOTORI ELETTRICISAN DONÀ La Lafert di San Donà, leader europeo nella progettazione e produzione di motori elettrici per l'impiego industriale, entra a far parte del colosso giapponese Sumitomo heavy industries. Anche dopo l'acquisizione del gruppo giapponese, quotato alla Borsa di Tokyo, rimarrà la storica insegna nella sede di via Kennedy, emblema della capacità imprenditoriale del Nord-Est. Fondata nel 1962 Lafert è una della maggiori realtà nel settore dei motori elettrici e azionamenti customizzati ,con un totale di 840 dipendenti,...