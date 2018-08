Sulle pensioni d'oro l'ipotesi di correttivi per donne e militari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Alberto Brambilla, il tecnico vicino alla Lega, il professore che ha duramente contestato la proposta di legge firmata dal Carroccio insieme ai Cinque Stelle in un documento del suo Centro Studi, Itinerari previdenziali, ieri ha avuto, come si suol dire, il telefono rovente. Il documento firmato da Brambilla, nel quale si boccia senza appello l'idea di ricalcolo delle pensioni superiori ai 4 mila euro netti mensili, inserita nel disegno di legge congiunto tra Lega e M5S presentato in Parlamento il 6 agosto, ha raggiunto Luigi Di...