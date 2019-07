Sulla stretta della trattativa resta l'ombra degli aiuti di Stato e del nodo Autostrade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA La newco di Alitalia non è ancora decollata, ma già si affacciano due ombre sull'ennesimo salvavita per la compagnia: il rischio di una bacchettata dall'Ue in nome delle regole sugli aiuti di Stato, e le minacce di revoca della concessione ad Autostrade che, per quanto ormai sfumata, non è ancora caduta. Ombre che non si possono ignorare, anzi, hanno il loro peso nelle ore decisive per la definizione delle quote in campo. Certi dettagli tecnici - limatura delle percentuali nel capitale della Nuova Alitalia e rotta industriale -...