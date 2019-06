Sul tavolo Agcom il piano sulla rete Tim

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INFRASTRUTTUREROMA L'Agcom stringe i tempi sull'analisi del mercato di accesso alla rete Tim: è stato convocato per lunedì 4 a Roma un consiglio straordinario dell'autorità presieduta da Angelo Cardani per le valutazioni finali sul livello di concorrenza nelle infrastrutture delle tlc e sui paletti imposti all'ex monopolista. Gli occhi degli operatori sono quindi puntati sul grado di libertà che l'Autorità concederà al gruppo telefonico nella fissazione dei prezzi che pagano gli altri operatori per l'accesso alla rete, in particolare...